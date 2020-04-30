«Отдохнуть и при этом не набедокурить»: в майские праздники в Удмуртии будут патрулировать места пикников

30 Апр 2020 2020-04-30T07:02:18+03:00

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Везде, где могут быть массовые сборы людей в майские праздники, будет усилен контроль со стороны сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, а также волонтеров и народных дружин.

- Патрулирование будет осуществляться в традиционных местах для пикников, а также в местах выхода на воду. Также сотрудники МВД, Минпромторга, Роспотребнадзора будут проверять организации общественного питания и розничной торговли, пресекать факты незаконной продажи алкоголя, нарушения режима самоизоляции жителями, - подчеркнул Александр Бречалов в ходе прямого эфира.

Нарушающих режим самоизоляции будут максимально привлекать к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Также Бречалов попросил всех жителей республики не совершать ненужные передвижения по республике.

- Очень важно, как мы с вами проведем майские праздники. От нас с вами сейчас многое зависит, - сказала Бречалов. - Огромная просьба тем, кто в майские праздники решил – эх, давайте все-таки встретимся и отметим – воздержитесь! Вы же знаете… Сарафанное радио лучше нас работает. Две семьи в Алнашском районе встретились… Результат вы знаете. Давайте не повторять этот путь. Очень на вас надеюсь! Вам всем крепкого здоровья, правильно провести майские праздники, отдохнуть и при этом не набедокурить!

Ранее глава региона сообщил, что с 1 мая на территории Удмуртии разрешен дополнительный вид активности – велоспорт, но с соблюдением социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU