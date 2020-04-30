2020-04-30T11:09:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В двух больницах Удмуртии снят карантин

Сейчас там проводится дезинфекция
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Сразу в двух больницах Удмуртии был снят карантин. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Снят карантин с 2 медицинских организаций: 1 ГКБ г. Ижевска и инфекционного отделения Кизнерской районной больницы, - написал руководитель.

Ранее в прямом эфире глава региона рассказал, что в первой городской больнице Ижевска сейчас проводится дезинфекция.

При этом все врачи и медперсонал учреждения получат допвыплаты за фактически отработанное в карантине время, а также получат компенсационные и стимулирующие выплаты, озвученные президентом России. Они получат деньги до 1 мая 2020 года.

Напомним, 1 ГКБ закрыли на карантин из-за коронавируса 9 апреля (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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