2020-04-30T12:18:15+03:00
Происшествия

46-летний житель Удмуртии обвиняется в распространении порнографии

На фотографиях были девочки в возрасте от 10 до 12 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который обвиняется в распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, обвиняемый целый месяц отправлял одному пользователю соцсетей фотографии порнографического характера. На фото были девочки в возрасте от 10 до 12 лет, мужчина брал изображения в интернете, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрена квартира обвиняемого и компьютер, допрошены свидетели, проведена экспертиза.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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