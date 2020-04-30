46-летний житель Удмуртии обвиняется в распространении порнографии
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который обвиняется в распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, обвиняемый целый месяц отправлял одному пользователю соцсетей фотографии порнографического характера. На фото были девочки в возрасте от 10 до 12 лет, мужчина брал изображения в интернете, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела осмотрена квартира обвиняемого и компьютер, допрошены свидетели, проведена экспертиза.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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