1 Май 2020 2020-05-01T16:10:37+03:00

Салют на День Победы в Ижевске 9 мая 2020 года: состоится ли он во время самоизоляции и во сколько начало? Фото: Диля Ахмадишина

«Комсомолка» выяснила, отменят ли фейерверк во время карантина

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До Дня Победы – рукой подать. Один из вопросов, которым задаются ижевчане – состоится ли салют на День Победы в Ижевске 9 мая 2020 года?

Несмотря на режим самоизоляции, шоу все-таки будет. Об этом рассказал руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов.

- Основной акцент салюта в этот раз мы сделаем на трансляцию. Мы понимаем, что салют может вызвать желание выйти на улицу и, соответственно, нести риск заражения коронавирусной инфекцией, - отметил он и призвал жителей оставаться дома.

Салют начнется в 22:00. Чтобы увидеть его могли все желающие, планируется онлайн трансляция в СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU