Концерты во дворах ветеранов состоятся в Ижевске

3 Май 2020 2020-05-03T07:36:05+03:00

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В Ижевске состоятся концерты в рамках проекта «Рядом с тобой живет ветеран». Представители учреждений культуры будут ездить по дворам, где они живут, и петь военные песни. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

Проект начинается 4 мая. Артисты будут приезжать во дворы на военных автомобилях. Горожан просят тоже присоединиться к акции и исполнить военные песни с балконов.

График концертов может измениться. Дополнительную информацию можно будет узнать в объявлениях в подъездах.

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

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ИСТОЧНИК KP.RU