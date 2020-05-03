Пропавшего ребенка ищут в Ижевске
В Ижевске ищут Максима Пермякова 2011 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Удмуртии «Регион 18».
Ребенок вышел из дома на улице Нагорной 2 мая около 19:30 в неизвестном направлении.
Его рост составляет около 135 см. Был одет в синюю кепку с красным козырьком, синюю куртку, темно-синие штаны и синие кроссовки.
Если вы что-то знаете о местонахождении ребенка, сообщите в полицию по номеру телефона 02 (с мобильного 102) или в поисково-спасательный отряд по номеру телефона 89511952971.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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