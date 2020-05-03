43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии

3 Май 2020 2020-05-03T09:06:41+03:00

Всего в регионе от коронавируса умерли 9 человек Фото: Амир Закиров

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По состоянию на 3 мая в Удмуртии зафиксировано 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Сегодня выявлено 43 новых случая: 31 - в Ижевске, 7 - в Малопургинском районе, по одному в Воткинске, Увинском, Алнашском, Вавожском и Завьяловском районах.

Еще 12 человек вылечились от болезни. Итого на сегодня зафиксировано 57 выздоровевших и 9 умерших от коронавируса. 196 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 48 - в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU