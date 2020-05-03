Двух заблудившихся подростков спасли в Удмуртии
Двух мальчиков 14 и 15 лет, заблудившихся около заброшенного стрельбища, нашли в Удмуртии. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики в своем Instagram.
Заявка на поиск поступила 1 мая около 10 вечера. Сообщили, что молодые люди пропали около автодороги Глазов - Карсовай, рядом с деревней Хутор. Эти данные сократили зону поиска. Спасатели начали определять квадрат поиска. Во время работы поступила дополнительная информация: подростки находились рядом с заброшенным стрельбищем. Поисковики отправились туда через заболоченную местность пешком: автомобили не могли проехать по дороге. В резиновых полукомбинезонах и с фонариками спасатели дошли до молодых людей и вынесли их на своих плечах. Их передали медикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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