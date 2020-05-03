Вакцину против бешенства начали раскладывать в Удмуртии
В Удмуртии начали проводить мероприятия против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по республике.
Сейчас оральную вакцину против бешенства раскладывают в Киясовском районе. Всего там оставили 8 тысяч доз в лесных массивах и лесопарковых зонах. Применение такой вакцины формирует иммунитет против бешенства на 21-е сутки у диких плотоядных животных.
Мероприятия по профилактике бешенства проводятся весной, летом и осенью.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Двух заблудившихся подростков спасли в Удмуртии
Концерты во дворах ветеранов состоятся в Ижевске
Шестерых жителей Ижевска задержали за проведение митинга во время самоизоляции
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Все о животных в Ижевске»