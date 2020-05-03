Вакцину против бешенства начали раскладывать в Удмуртии

3 Май 2020 2020-05-03T12:07:05+03:00

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В Удмуртии начали проводить мероприятия против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по республике.

Сейчас оральную вакцину против бешенства раскладывают в Киясовском районе. Всего там оставили 8 тысяч доз в лесных массивах и лесопарковых зонах. Применение такой вакцины формирует иммунитет против бешенства на 21-е сутки у диких плотоядных животных.

Мероприятия по профилактике бешенства проводятся весной, летом и осенью.

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ИСТОЧНИК KP.RU