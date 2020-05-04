Генеральная уборка в Ижевске продолжается

4 Май 2020 2020-05-04T09:20:53+03:00

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В Ижевске продолжается генеральная уборка. О ходе работ на своей странице во «ВКонтакте» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- Несмотря на выходные, рабочие ежедневно выходят на сбор мусора в городские леса и общественные пространства. Сегодня уборка идет в поселке Машиностроителей, у родника на улице Нагорной, в лесополосе на улице Азина, в лесопосадках у санатория «Сосновый», в районе улицы Родниковой, - написал он.

Олег Николаевич также отметил, что бригады сформированы из тех горожан, кто остался без работы в период эпидемии коронавируса. В районных администрациях набрано порядка 100 челове. Они обеспечиваются всем необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

- Желающие потрудиться могут получить 18 тысяч рублей за 1,5 месяца, - рассказал господин Бекмеметьев. - Приём работников продолжается. Подать заявку на трудоустройство можно здесь. Всего же с территории города вывезено уже 4 тысячи кубометров случайного мусора - это 70 мусоровозов.

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ИСТОЧНИК KP.RU