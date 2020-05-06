2020-05-06T10:36:12+03:00
Коронавирус Covid-19

На 6 мая в Удмуртии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

Всего в республике выздоровели 69 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии по состоянию на 6 мая не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.

- Ответственное отношение к здоровью - наш главный союзник в борьбе с инфекцией, - отметил Александр Бречалов.

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Всего на 6 мая в Удмуртии зарегистрировано 344 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, 69 человек выздоровели, 10 летальных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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