5 мая в Уфу прилетели застрявшие в Турции россияне, в том числе жители Удмуртии
Жители Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа 5 мая прилетели в Уфу из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
- Большинство из прибывших пассажиров будут переданы представителям субъектов России, в которых они зарегистрированы, для доставки их автомобильным транспортом к обсерваторам регионов проживания, - говорится в сообщении.
Напомним, в Удмуртии по состоянию на 6 мая не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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