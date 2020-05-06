2020-05-06T09:36:16+03:00
Коронавирус Covid-19

5 мая в Уфу прилетели застрявшие в Турции россияне, в том числе жители Удмуртии

Жителей доставят в республику автотранспортом в обсерваторы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жители Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа 5 мая прилетели в Уфу из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

- Большинство из прибывших пассажиров будут переданы представителям субъектов России, в которых они зарегистрированы, для доставки их автомобильным транспортом к обсерваторам регионов проживания, - говорится в сообщении.

Напомним, в Удмуртии по состоянию на 6 мая не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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