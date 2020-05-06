Коронавирус в Ижевске, последние новости на 6 мая 2020 года: самочувствие зараженных детей и ни одного случая заражения за день

По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, по состоянию на 6 мая в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом (подробнее).

Что еще произошло:

- Жители Удмуртии, застрявшие в Турции, прилетели в Уфу.

- Заведующая детским отделением инфекционной больницы Удмуртии рассказала, как дети переносят коронавирус.

- Автомобилистам запретят въезжать на набережную Ижевского пруда.

- 10 обсерваторов для приезжих из других регионов развернули в Удмуртии. 5 из них находятся в Ижевске.

- День Победы 2020 в Удмуртии: какие праздничные мероприятия пройдут 9 мая в связи с введенным режимом повышенной готовности.

На 18:00 индекс самоизоляции в Ижевске составляет 1,9 балла - на улицах много людей.