Тело мужчины обнаружили спасатели на реке в Удмуртии

7 Май 2020 2020-05-07T14:02:32+03:00

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В Удмуртии на реке Чепца спасатели подняли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 6 мая вечером в единую диспетчерскую позвонил очевидец и сообщил, что на реке замечена перевернутая лодка, а на берегу стоит машина. Спасатели обследовали указанное место, в результате на расстоянии 1,5-2 метров от берега обнаружено запутавшееся в сетях тело 62-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба.

Спасатели вытащили тело на берег и сообщили в полицию. Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает о соблюдении правил и мер предосторожности на воде.

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ИСТОЧНИК KP.RU