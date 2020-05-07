С начала сезона в Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратилось 1512 человек

7 Май 2020 2020-05-07T16:21:55+03:00

Эта цифра на 30% больше, чем в прошлом году

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В Удмуртии с жалобами на присасывание клещей с начала сезона обратились 1512 человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

- Среди обратившихся в больницу – 374 ребенка. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в городах: Ижевске – 50,5% (764 случая), Можге – 11,6% (175 случаев), Воткинске – 5,8% (88 случаев). А также в Игринском (49 случаев), Малопургинском (45 случаев), Увинском (35 случаев), Вавожском (34 случая), Воткинском (33 случаев), Завьяловском (32 случая) районах.

С начала сезона было исследовано 1159 клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита, из них 21 показали положительные результаты. Всего привито против клещевого энцефалита 29932 человека, из них - 17472 ребенка в возрасте до 14 лет.

Напомним, в Ижевске началась обработка от клещей и грызунов, какие территории уже безопасны?

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- В Удмуртии на реке нашли тело мужчины. Что с ним произошло.

- Еще на одном участке в Ижевске начался ремонт дороги. Водителей просят не парковать машины, чтобы не мешать работам.

ИСТОЧНИК KP.RU