53-летний житель Удмуртии обвиняется в покушении на убийство

8 Май 2020 2020-05-08T09:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 1 мая обвиняемый выпивал в компании знакомых, среди которых был 23-летний потерпевший. Вечером между ними произошел конфликт, в результате обвиняемый с целью убийства ударил потерпевшего топором по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. Потерпевший остался жив, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 50 камер видеонаблюдения планируют установить в Ижевске. Рассказываем, где они появятся.

- Герои среди нас! В Удмуртии мужчина спас соседа из горящего дома.

- На 8 мая в Удмуртии выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU