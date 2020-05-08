2020-05-08T09:45:32+03:00
Происшествия

53-летний житель Удмуртии обвиняется в покушении на убийство

Расследование уголовного дела продолжается
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 1 мая обвиняемый выпивал в компании знакомых, среди которых был 23-летний потерпевший. Вечером между ними произошел конфликт, в результате обвиняемый с целью убийства ударил потерпевшего топором по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму. Потерпевший остался жив, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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