2020-05-08T11:30:02+03:00
Происшествия

Водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий грузовик

ДТП произошло 8 мая ранним утром
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 130 километре автодороги подъезд к Перми и Ижевску от дороги М-7 «Волга» Малопургинского района произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 26-летний водитель машины «Датсун» врезался в грузовик, под управлением 40-летнего мужчины, который остановился на светофоре в месте проведения дорожных работ, - сообщает пресс-служба.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, его отвезли в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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