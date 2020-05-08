Водителей Удмуртии предупреждают о затрудненном движении на участках ремонтных работ
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о ремонте дорог в мае 2020 года. Из-за которого может быть затруднено движение.
Так, ремонт пройдет на дорогах федерального значения:
- «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга»
На автомобильных дорогах «регионального и межмуниципального значения:
- «Объездная с. Селты» в Селтинском районе,
- «Игра – Глазов» в Глазовском районе,
- «Глазов – Яр – Пудем» в Глазовском районе и Ярском районе,
- «Можга-Вавож» в Можгинском районе,
- «Ижевск – Ува» в Увинском районе,
- «Алнаши-Грахово» в Алнашском районе и Граховском районе,
- «Игра – Красногорское» в Игринском районе и Красногорском районе.
В городе Ижевске на восьми участках:
- улица Халтурина (на участке от улицы Ленина до с/о «Знамя»);
- улица Сельская (на участке от улицы Выставочная до границ города);
- улица Пушкинская (на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Холмогорова) – строительство тротуаров;
- переулок Профсоюзный (на участке от улицы Совхозная до улицы Парковая);
- переулок Раздельный;
- улица Спортивная;
- Шабердинский тракт;
- дорога «Ижевск - Оранжерейный комплекс».
На указанных участках дорог возможны затруднения движения, водителей просят быть внимательными при приближении к ремонтным участкам, снижать скорость и выполнять требования временных дорожных знаков и разметки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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