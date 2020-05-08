2020-05-08T12:19:52+03:00
Общество

Водителей Удмуртии предупреждают о затрудненном движении на участках ремонтных работ

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о ремонте дорог в мае 2020 года. Из-за которого может быть затруднено движение.

Так, ремонт пройдет на дорогах федерального значения:

- «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М-7 «Волга»

На автомобильных дорогах «регионального и межмуниципального значения:

- «Объездная с. Селты» в Селтинском районе,

- «Игра – Глазов» в Глазовском районе,

- «Глазов – Яр – Пудем» в Глазовском районе и Ярском районе,

- «Можга-Вавож» в Можгинском районе,

- «Ижевск – Ува» в Увинском районе,

- «Алнаши-Грахово» в Алнашском районе и Граховском районе,

- «Игра – Красногорское» в Игринском районе и Красногорском районе.

В городе Ижевске на восьми участках:

- улица Халтурина (на участке от улицы Ленина до с/о «Знамя»);

- улица Сельская (на участке от улицы Выставочная до границ города);

- улица Пушкинская (на участке от улицы 10 лет Октября до улицы Холмогорова) – строительство тротуаров;

- переулок Профсоюзный (на участке от улицы Совхозная до улицы Парковая);

- переулок Раздельный;

- улица Спортивная;

- Шабердинский тракт;

- дорога «Ижевск - Оранжерейный комплекс».

На указанных участках дорог возможны затруднения движения, водителей просят быть внимательными при приближении к ремонтным участкам, снижать скорость и выполнять требования временных дорожных знаков и разметки.

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- Еще на одном участке в Ижевске начался ремонт дороги. Водителей просят не парковать машины, чтобы не мешать работам.

- Сразу на пяти участках в Удмуртии начался ремонт дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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