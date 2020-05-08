С 12 мая суды Удмуртии возобновляют работу
Суды Удмуртии с 12 мая возобновляют работу. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.
- Верховный суд, районные суды и мировые судьи Удмуртии начинают осуществлять свою деятельность в полном объёме и в составе работников, определенном штатным расписанием. Все заседания будут проходить с соблюдением санитарных требований, - сообщает пресс-служба.
Всем посетителям суд рекомендуют иметь при себе маски и соблюдать правила Минздрава и Роспотребнадзора России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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