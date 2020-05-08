С 12 мая суды Удмуртии возобновляют работу

8 Май 2020 2020-05-08T15:26:00+03:00

Все заседания будут проходить с соблюдением санитарных требований

Изменить размер текста: A A

Суды Удмуртии с 12 мая возобновляют работу. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

- Верховный суд, районные суды и мировые судьи Удмуртии начинают осуществлять свою деятельность в полном объёме и в составе работников, определенном штатным расписанием. Все заседания будут проходить с соблюдением санитарных требований, - сообщает пресс-служба.

Всем посетителям суд рекомендуют иметь при себе маски и соблюдать правила Минздрава и Роспотребнадзора России.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Традиционный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесут.

- Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о ремонте на трассах республики и Ижевска. Где важно быть внимательными.

- Водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий грузовик. Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU