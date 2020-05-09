2020-05-09T13:04:22+03:00
75 лет Великой Победы

Сотрудники ГИБДД Удмуртии с помощью машин ДПС выстроились в надпись «9 мая»

Таким способом они поздравили жителей города с праздником
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Сотрудники ГИБДД по Удмуртии с помощью машин ДПС выстроили надпись «9 мая», так они поздравили жителей Ижевска с праздником.

На видео представили Госавтоинспекции стихами поздравляют горожан с 75-й годовщиной Великой Победы. В конце на площадке перед монументов дружбы народов на Набережной Ижевска 24 машины ДПС выстроились в надпись «9 мая».

Напомним, 9 мая в столице Удмуртии из-за режима самоизоляции все мероприятия проходят в онлайн-режиме, а во дворах, где живут ветераны пройдут мини-концерты с соблюдением всех санитарных мер (подробнее).

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Сотрудники ГИБДД Удмуртии с помощью машин ДПС выстроились в надпись «9 мая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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