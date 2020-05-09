Акция «Поем песни Победы всем двором» прошла в Ижевске

9 Май 2020 2020-05-09T18:01:28+03:00

Песню пели во дворе дома на улице Кунгурцева

Изменить размер текста: A A

В Ижевске прошла акция «Песни Победы всем двором» на улице Кунгурцева. Также мероприятие посетил глава города Олег Бекмеметьев.

Перед акцией прошел мини-концерт для ветеранов, проживающих во дворе. А после минуты молчания ведь двор исполнил песню «День Победы».

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса изменили формат всех мероприятий и поздравлений ветеранов (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Необычное поздравление с Днем Победы появилось в одном из дворов Ижевска. Кто его нарисовал.

- Удмуртия присоединилась к онлайн-акции «Бессмертный полк».

- Фоторепортаж: в Ижевске прошли концерты и парады Победы во дворах, где живут ветераны.

Поем День Победы всем городом.В Ижевске завершается празднование Дня Великой Победы. Память героев почтят минутой молчания и прозвучат самые любимые военные песни. Мы поем вместе с жителями домов на улице Кунгурцева, присоединяйтесь и вы!

ИСТОЧНИК KP.RU