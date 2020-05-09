2020-05-09T18:01:28+03:00
75 лет Великой Победы

Акция «Поем песни Победы всем двором» прошла в Ижевске

Песню пели во дворе дома на улице Кунгурцева
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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В Ижевске прошла акция «Песни Победы всем двором» на улице Кунгурцева. Также мероприятие посетил глава города Олег Бекмеметьев.

Перед акцией прошел мини-концерт для ветеранов, проживающих во дворе. А после минуты молчания ведь двор исполнил песню «День Победы».

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса изменили формат всех мероприятий и поздравлений ветеранов (подробнее).

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Поем День Победы всем городом.В Ижевске завершается празднование Дня Великой Победы. Память героев почтят минутой молчания и прозвучат самые любимые военные песни. Мы поем вместе с жителями домов на улице Кунгурцева, присоединяйтесь и вы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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