Акция «Поем песни Победы всем двором» прошла в Ижевске
В Ижевске прошла акция «Песни Победы всем двором» на улице Кунгурцева. Также мероприятие посетил глава города Олег Бекмеметьев.
Перед акцией прошел мини-концерт для ветеранов, проживающих во дворе. А после минуты молчания ведь двор исполнил песню «День Победы».
Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса изменили формат всех мероприятий и поздравлений ветеранов (подробнее).
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Поем День Победы всем городом.В Ижевске завершается празднование Дня Великой Победы. Память героев почтят минутой молчания и прозвучат самые любимые военные песни. Мы поем вместе с жителями домов на улице Кунгурцева, присоединяйтесь и вы!
ИСТОЧНИК KP.RU
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