2020-05-10T08:21:09+03:00
Коронавирус Covid-19

19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии

Таковы данные на утро 10 мая
Инга Коган
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Еще 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено на территории Удмуртии на утро 10 мая. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, по одному заболевшему в Селтинском, Малопургинском, Шарканском, Ярском районах. В числе заболевших новой коронавирусной инфекцией за последние сутки 2 детей 9 лет, - подчеркнул Бречалов.

Выздоровели и выписаны из больницы 23 человека.

Всего на утро 10 мая зарегистрировано 389 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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