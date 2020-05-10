2020-05-10T10:16:18+03:00
Общество

В Ижевске ищут хромого дедушку без памяти

Он вышел из дома днем 8 мая и до сих пор не вернулся
Инга Коган
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ПСО Регион 18ПСО Регион 18
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В Ижевске пропал пожилой мужчина. 8 мая в 14:30 он вышел из дома по ул. Пушкинской и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Удмуртии «Регион 18».

Приметы: его зовут Иван Васильевич, 1949 г.р., страдает потерей памяти. Рост около 164 см, среднего телосложения, волосы седые, короткие. Есть седые усы. Глаза зеленые. Одно плечо заметно выше другого. Хромает.

Был одет: черная кепка, зеленая футболка, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении дедушки, сообщите в полицию по номеру телефона 02 (с мобильного 102) или в поисково-спасательный отряд по номеру телефона 8-951-195-29-71.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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