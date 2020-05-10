Взрывы в Пугачево в Удмуртии: вертолет проливает очаги возгорания
Возгорание в селе Пугачево в Удмуртии, где 9 мая загорелась сухая трава и начали взрываться остатки снарядов, локализовано. Открытых очагов горения нет. Вертолет проливает очаги возгорания, уже совершено 11 водосбросов. Такова оперативная информация от пресс-службы правительства Удмуртии.
Уже сегодня – примерно в 13:00 – оперативный штаб решит допускать людей в квартиры или нет. Сразу после этого решения в дома начнут подавать газ.
- На ночь в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там организовано питание, дезинфекция, все жители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Остальные жители переехали к родственникам и друзьям, - отмечается в сообщении.
Там же проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.
Напомним, накануне на территории бывшего арсенала в Пугачево загорелась трава и начали взрываться остатки снарядов. В мае 2018 года здесь произошла аналогичная ситуация – из-за возгорания травы начали взрываться остатки снарядов, которые не смогли собрать после крупного пожара и взрывов 9 лет назад. Территория возгорания составила около 4 гектар. Часть жителей эвакуировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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