Взрывы в Пугачево в Удмуртии: вертолет проливает очаги возгорания

10 Май 2020 2020-05-10T09:26:31+03:00

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Возгорание в селе Пугачево в Удмуртии, где 9 мая загорелась сухая трава и начали взрываться остатки снарядов, локализовано. Открытых очагов горения нет. Вертолет проливает очаги возгорания, уже совершено 11 водосбросов. Такова оперативная информация от пресс-службы правительства Удмуртии.

Уже сегодня – примерно в 13:00 – оперативный штаб решит допускать людей в квартиры или нет. Сразу после этого решения в дома начнут подавать газ.

- На ночь в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там организовано питание, дезинфекция, все жители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Остальные жители переехали к родственникам и друзьям, - отмечается в сообщении.

Там же проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Напомним, накануне на территории бывшего арсенала в Пугачево загорелась трава и начали взрываться остатки снарядов. В мае 2018 года здесь произошла аналогичная ситуация – из-за возгорания травы начали взрываться остатки снарядов, которые не смогли собрать после крупного пожара и взрывов 9 лет назад. Территория возгорания составила около 4 гектар. Часть жителей эвакуировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU