Ижевский фотограф раскрашивает старинные снимки Удмуртии
Ижевский фотограф Николай Глухов на самоизоляции раскрашивает старинные снимки столицы Удмуртии.
Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953
Говорит, делает это «для себя», ведь сейчас «делать-то нечего». Фотографии находит в интернете и выставляет у себя на страничке в соцсетях.
Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953
Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953
Отметим, фотограф раскрашивает снимки не только Ижевска, но и Сарапула и других городов республики.
Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953
ИСТОЧНИК KP.RU
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