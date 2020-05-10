Ижевский фотограф раскрашивает старинные снимки Удмуртии

10 Май 2020 2020-05-10T11:09:48+03:00

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Ижевский фотограф Николай Глухов на самоизоляции раскрашивает старинные снимки столицы Удмуртии.

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Говорит, делает это «для себя», ведь сейчас «делать-то нечего». Фотографии находит в интернете и выставляет у себя на страничке в соцсетях.

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Отметим, фотограф раскрашивает снимки не только Ижевска, но и Сарапула и других городов республики.

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

ИСТОЧНИК KP.RU