2020-05-10T11:09:48+03:00
Общество

Ижевский фотограф раскрашивает старинные снимки Удмуртии

Делает он это «для себя»
Инга Коган
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Николай Глухов, facebook.com/nag1953Николай Глухов, facebook.com/nag1953
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Ижевский фотограф Николай Глухов на самоизоляции раскрашивает старинные снимки столицы Удмуртии.

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Говорит, делает это «для себя», ведь сейчас «делать-то нечего». Фотографии находит в интернете и выставляет у себя на страничке в соцсетях.

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Отметим, фотограф раскрашивает снимки не только Ижевска, но и Сарапула и других городов республики.

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

Фото: Николай Глухов, facebook.com/nag1953

ИСТОЧНИК KP.RU

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