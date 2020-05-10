2020-05-10T08:34:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Женщина скончалась в Ижевске от коронавируса

Об этом сообщил глава Удмуртии
Инга Коган
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Амир ЗакировАмир Закиров
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Пожилая женщина скончалась в Удмуртии от коронавируса. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

- К сожалению, один летальный случай - женщина 84 лет с хроническим заболеванием. Всего зарегистрировано 12 летальных случаев, - уточнил глава региона.

Еще 10 человек остаются в тяжелом состоянии. У 42 пациентов состояние средней степени тяжести, 196 – в удовлетворительном.

Напомним, на утро 10 мая на территории Удмуртии выявлено еще 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных – 389 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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