Женщина скончалась в Ижевске от коронавируса
Пожилая женщина скончалась в Удмуртии от коронавируса. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
- К сожалению, один летальный случай - женщина 84 лет с хроническим заболеванием. Всего зарегистрировано 12 летальных случаев, - уточнил глава региона.
Еще 10 человек остаются в тяжелом состоянии. У 42 пациентов состояние средней степени тяжести, 196 – в удовлетворительном.
Напомним, на утро 10 мая на территории Удмуртии выявлено еще 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных – 389 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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