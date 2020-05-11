2020-05-11T12:23:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин ввели в поселке Новый в Удмуртии

Жителей ждут ограничения на въезд и выезд
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Со вчерашнего дня (10 мая) на территории поселка Новый Воткинского района ввели карантин. Об этом рассказал в своих соцсетях глава республики Александр Бречалов.

- Действуют ограничительные мероприятия: на границе установят временный пропускной пункт. Въезд на территорию будет возможен только при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или справки с места работы, - написал он.

Отметим, что за последние сутки в Удмуртии выявили 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано 395 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, что также карантин введен в Алнашском и Граховском районах республики.

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