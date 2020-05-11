Режим повышенной готовности сняли в удмуртском селе Пугачево
По состоянию на утро 11 мая в селе Пугачево Малопургинского района снят режим повышенной готовности в связи с возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По информации главы Малопургинского района Сергея Юрина, жители вчера (10 мая) вернулись в свои квартиры. Специалисты причастных служб и ведомств остаются на месте до завершения всех необходимых мероприятий.
Напомним, 9 мая на территории бывшего военного городка загорелась трава, были слышны громкие хлопки. От жара срабатывали неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, оставшиеся на территории воинской части с 2011 года, когда здесь произошел крупный пожар.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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