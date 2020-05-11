Режим повышенной готовности сняли в удмуртском селе Пугачево

11 Май 2020 2020-05-11T10:13:34+03:00

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По состоянию на утро 11 мая в селе Пугачево Малопургинского района снят режим повышенной готовности в связи с возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По информации главы Малопургинского района Сергея Юрина, жители вчера (10 мая) вернулись в свои квартиры. Специалисты причастных служб и ведомств остаются на месте до завершения всех необходимых мероприятий.

Напомним, 9 мая на территории бывшего военного городка загорелась трава, были слышны громкие хлопки. От жара срабатывали неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, оставшиеся на территории воинской части с 2011 года, когда здесь произошел крупный пожар.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/778350" frameborder="0"></iframe> Авиация МЧС тушит пожар на территории бывшего арсенала вооружений в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU