2020-05-11T10:13:34+03:00
Происшествия

Режим повышенной готовности сняли в удмуртском селе Пугачево

9 мая на территории бывшего военного городка загорелась трава
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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По состоянию на утро 11 мая в селе Пугачево Малопургинского района снят режим повышенной готовности в связи с возгоранием. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По информации главы Малопургинского района Сергея Юрина, жители вчера (10 мая) вернулись в свои квартиры. Специалисты причастных служб и ведомств остаются на месте до завершения всех необходимых мероприятий.

Напомним, 9 мая на территории бывшего военного городка загорелась трава, были слышны громкие хлопки. От жара срабатывали неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, оставшиеся на территории воинской части с 2011 года, когда здесь произошел крупный пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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