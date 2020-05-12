По состоянию на утро 12 мая в Удмуртии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T08:17:30+03:00

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В Удмуртии по состоянию на 12 мая не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Врачи вылечили 3 пациентов, это утро они проведут дома с семьями. Пять человек остаются в тяжелом состоянии, 40 средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии, - написал Александр Владимирович.

Всего республике зарегистрировано 395 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в 69 населенных пунктах, расположенных на территории 27 муниципальных образований.

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ИСТОЧНИК KP.RU