По состоянию на утро 12 мая в Удмуртии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 12 мая не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- Врачи вылечили 3 пациентов, это утро они проведут дома с семьями. Пять человек остаются в тяжелом состоянии, 40 средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии, - написал Александр Владимирович.
Всего республике зарегистрировано 395 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в 69 населенных пунктах, расположенных на территории 27 муниципальных образований.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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