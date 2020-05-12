Глава Ижевска рассказал, как будут работать детские сады города
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал на своей странице «ВКонтакте», что детские сады будут принимать всех детей, чьи родители работают. При этом по-прежнему в учреждениях будут дежурные группы.
Однако, по словам главы города, постепенно садики будут работать активнее. Это связано с тем, что все больше родителей выходит на работу из-за снятия ограничений.
- Родители смогут водить своих детей в детский сад без ограничений, справки из медучреждений при этом не требуется, на приеме детей в дошкольных учреждениях будут дежурить медицинские работники, - написал Олег Бекмеметьев.
На 12 мая в Ижевске открыта 461 группа в 186 образовательных учреждениях. Сегодня садики приняли 6589 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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