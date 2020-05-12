Глава Ижевска рассказал, как будут работать детские сады города

12 Май 2020 2020-05-12T12:11:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал на своей странице «ВКонтакте», что детские сады будут принимать всех детей, чьи родители работают. При этом по-прежнему в учреждениях будут дежурные группы.

Однако, по словам главы города, постепенно садики будут работать активнее. Это связано с тем, что все больше родителей выходит на работу из-за снятия ограничений.

- Родители смогут водить своих детей в детский сад без ограничений, справки из медучреждений при этом не требуется, на приеме детей в дошкольных учреждениях будут дежурить медицинские работники, - написал Олег Бекмеметьев.

На 12 мая в Ижевске открыта 461 группа в 186 образовательных учреждениях. Сегодня садики приняли 6589 детей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Президент России Владимир Путин заявил об окончании периода нерабочих дней

Единоразовые выплаты на детей в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

По состоянию на утро 12 мая в Удмуртии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU