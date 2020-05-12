2020-05-12T12:16:21+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в выходные на трассе Удмуртии

Водитель «легковушки» столкнулся с мотоблоком
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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10 мая на первом километре автодороги «с. Уральский-д.Первомайский» Сарапульского района Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 30-летний водитель машины «ВАЗ-2110» врезался в попутно двигающийся мотоблок с прицепом, под управлением 59-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель мотоблока от полученных травм скончался в больнице. Также отмечается, что водитель «легковушки» скрылся с места преступления. Но в ходе розыска мероприятий был установлен и задержан. По факту дорожной аварии ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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