Смертельное ДТП произошло в выходные на трассе Удмуртии
10 мая на первом километре автодороги «с. Уральский-д.Первомайский» Сарапульского района Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 30-летний водитель машины «ВАЗ-2110» врезался в попутно двигающийся мотоблок с прицепом, под управлением 59-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель мотоблока от полученных травм скончался в больнице. Также отмечается, что водитель «легковушки» скрылся с места преступления. Но в ходе розыска мероприятий был установлен и задержан. По факту дорожной аварии ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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