Как контролируются границы в период карантина и что проверяют у въезжающих в Ижевск?

Неделю назад границы большинства городов Удмуртии закрылись из-за коронавируса. Ижевск не исключение - контроль за въезжающими был усилен здесь еще 20 апреля. Как контролируются дороги в период карантина и что проверяют у въезжающих в город, выяснила «Комсомолка».

Этот знак перегораживает одну из полос. В часы пик его убирают. Фото: Пресс-служба Ижевска.

По данным 1-го отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, ежедневно на территорию Удмуртии въезжает около 100 человек из других регионов. Не удивительно, что на Сарапульском тракте перед постом ДПС образуются очереди. Дорога разделена на две полосы: на одной из них у въезжающих проверяют документы, а вторая перекрыта - ее открывают лишь в часы пик.

- Как показывает практика, в утренние часы скапливается больше всего машин. Большинство жителей следует к месту работы, - рассказал Александр Мельников, начальник 1-го отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

У приезжающих в город спрашивают документы. Фото: пресс-служба Ижевска

Проверка документов занимает буквально несколько минут. Особое внимание уделяют автомобилям из других регионов. Выборочно останавливают и машины с номерами Удмуртии. После этого у водителя и пассажиров проверяют температуру студенты-волонтеры из медицинского колледжа. Они работают 12-часовыми сменам в защитных костюмах. Если у водителя или пассажира температура выше 37 градусов, ребята вызывают скорую помощь. Человека обследуют и при необходимости отправляют в инфекционную больницу.

На КПП работают студенты-медики в защитных костюмах. Фото: Пресс-служба Ижевска

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ ЗНАКИ?

Сейчас в Ижевске работают шесть КПП. На остальных дорогах в город установят знаки, которые запрещают въезд в столицу Удмуртии. Они появятся на следующих точках:

- Дорога в мкрн Люлли, ведущая из с. Завьялово;

- Разъезд Пироговка на въезде в д. Березова со стороны объездной автомобильной дороги;

- Дорога из с. Первомайский в районе автокооператива «Дружба» (ул. Союзная);

- Ул. Новоярушкинская на въезде со стороны объездной автомобильной дороги;

- Славянское шоссе на въезде со стороны объездной автомобильной дороги;

- Оранжерейный тракт на въезде со стороны объездной автомобильной дороги;

- Ул. Трактовая в районе здания № 187\1 по Воткинскому шоссе.

Как отметил глава города, периодически въезд на такие посты будет контролироваться силами ДПС, средствами фото- и видеофиксации.

- Если увидим нарушение, будет составляться протокол, - отметил Олег Бекмеметьев.

У въезда в город скопилась пробка, но после КПП дорога свободна. Фото: Пресс-служба Ижевска

О ПРОВЕРКАХ И ШТРАФАХ

Сейчас приехать в Ижевск можно только по уважительным причинам, в том числе - на работу (понадобится подтверждающая это справка), домой (необходима прописка в городе), либо на спецтранспорте (пропускают автомобили скорой помощи или пожарные машины).

Люди, приезжающие из других городов, должны соблюдать карантин в течение 14 дней. Им выдается постановление о необходимости соблюдения режима. При этом они оставляют адрес, где будут проходить самоизоляцию. На третий, седьмой и 12-й день сотрудники администрации города проверяют, соблюдается ли режим. Если человек нарушил, его наказывают по статье 6.3 Кодекса об административных нарушениях (Подробности). При этом размер штрафа устанавливается от 15 до 40 тысяч рублей, а если выход на улицу мог повлечь вред здоровью других людей - от 150 до 300 тысяч. Если человек при этом был болен, может наступить уголовная ответственность.

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