11 мая в Ижевске составили 14 протоколов о нарушении режима самоизоляции

12 Май 2020 2020-05-12T17:11:51+03:00

В рейды вышли 205 человек

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В Ижевске 11 мая прошли рейды по местам массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В рейдах приняли участие 205 человек. Всего было выписано 144 предупреждения и составлено 14 протоколов гражданам, которые нарушили режим самоизоляции, - говорится в сообщении.

Рейды по проверке режима самоизоляции в Ижевске будут проводиться и дальше, согласно распоряжению Главы Удмуртии Александра Бречалова от 31 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU