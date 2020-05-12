11 мая в Ижевске составили 14 протоколов о нарушении режима самоизоляции
В Ижевске 11 мая прошли рейды по местам массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- В рейдах приняли участие 205 человек. Всего было выписано 144 предупреждения и составлено 14 протоколов гражданам, которые нарушили режим самоизоляции, - говорится в сообщении.
Рейды по проверке режима самоизоляции в Ижевске будут проводиться и дальше, согласно распоряжению Главы Удмуртии Александра Бречалова от 31 марта 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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