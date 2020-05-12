2020-05-12T17:53:14+03:00
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Будут ли получать зарплату жители Удмуртии, которые не вышли на работу 12 мая

Владимир Путин объявил об окончании 12 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 12 мая президент России Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней с сохранением зарплаты, при этом регионы сами будут решать, какие предприятия смогут выйти на работу.

В пресс-службе Минтруда и соцполитики Удмуртии, если компания не возобновляет работу в привычном режиме, то сотрудники могут работать удаленно, получая зарплату или в случае, если удаленная работа невозможна, то режим оплачиваемых нерабочих дней для них продолжится.

— В Удмуртии есть предприятия, работа которых в данный момент пока приостановлена, — поясняет Татьяна Шутова, заместитель начальника управления туда, начальник отдела оплаты и нормирования труда. — Но в указе президента Путина №316 от 11 мая 2020 года, пункт 3, говорится: «В случае принятия решения о приостановлении или ограничении деятельности находящихся на советующей территории отдельных организаций, независимо от формы собственности, а также ИП, за работниками таких организаций и лицами, работающими у ИП сохраняется заработная плата». То есть, по факту, для них пока ничего не меняется.

Напомним, 11 мая президент России озвучил новые меры поддержки предприятий, пострадавших на фоне пандемии нового коронавируса. Малым и средним предприятиям он предложил полностью списать налоги, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал 2020 года, а предпринимателям, сохранившим за время кризиса 90% штата, выдать кредиты для выплаты зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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