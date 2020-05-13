16 новых остановочных павильонов появится в Ижевске

13 Май 2020 2020-05-13T09:17:50+03:00

На эти цели из бюджета города направят почти 4 млн рублей

Изменить размер текста: A A

В Ижевске появится 16 новых остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- На данный момент уже установили навес остановке «улица Чугуевского» на улице Пушкинская. Все навесы на остановках появятся летом. При этом кроме установки павильона подрядчик обустроит посадочные площадки, - сообщает пресс-служба.

Навесы будут двух видов - 2,2 м шириной и 1 м шириной для трамвайных остановок. На их установку из бюджета города направят почти 4 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии.

- Сколько новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии выявили на утро 13 мая?

- Ижевчанку подозревают в умышленном причинении вреда здоровья собственному мужу. Она ударила супруга ножом в грудь.

- КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ»! В каком доме хочет жить ваш ребенок? Предложите ему нарисовать дом своей мечты и выигрывайте сертификаты в детский магазин! Подробнее об условиях конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU