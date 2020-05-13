Водитель в Ижевске сбил 14-летнего велосипедиста
В Ижевске 12 мая на улице Студенческая произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 28-летний водитель «Лады-Калины» сбил 14-летнего велосипедиста, - говорится в сообщении.
В результате ДТП подросток получил травмы.
Госавтоинспекция напоминает, согласно ПДД России, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. При их отсутствии, движение осуществляется по правому краю проезжей части, либо по обочине.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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