2020-05-13T12:23:09+03:00
Происшествия

Водитель в Ижевске сбил 14-летнего велосипедиста

ДТП произошло 12 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 12 мая на улице Студенческая произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 28-летний водитель «Лады-Калины» сбил 14-летнего велосипедиста, - говорится в сообщении.

В результате ДТП подросток получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, согласно ПДД России, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. При их отсутствии, движение осуществляется по правому краю проезжей части, либо по обочине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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