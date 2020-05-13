Местами по Удмуртии ожидаются грозы

13 Май 2020 2020-05-13T16:50:37+03:00

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Местами по Удмуртии с сохранением до 19:00 ожидаются грозы. О этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- В ближайший час и до вечера 13 мая местами по Удмуртии ожидается усиление ю-з ветра с порывами 15-18 м/с, местами грозы, - говорится в сообщении.

По прогнозам сервиса Яндекс погода, 13 мая вечером +13…+17 градусов, дождь.

14 мая днем +11…+13 градусов, ночью +4…+6 градусов, облачно с прояснениями.

ГУ МЧС России по Удмуртии рекомендует населению не оставлять открытыми окна, водителям выбирать места парковки, при движении - соблюдать дистанцию, по возможности не выезжать на дальние расстояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU