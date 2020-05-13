2020-05-13T15:00:31+03:00
Общество

В парке имени Горького в Ижевске аттракционы не будут работать до особого распоряжения

Ранее глава Удмуртии сообщил, что с 14 мая парки и скверы откроются
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии в прямом эфире сообщил, что с 14 мая открываются парки и скверы. По сообщениям «Парков Ижевска» в Летнем саду аттракционы не будут работать до особого распоряжения. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Парки Ижевска».

- Пункты проката остаются закрытыми. Фуд-корт начнет работать на вынос, со всеми мерами предосторожности. Аттракционы в Парке Горького также закрыты до особого распоряжения, - говорится в сообщении.

Также всем ижевчанам следует соблюдать меры предосторожности – дистанцию, дезинфекцию рук, носить маски и перчатки и по возможности не трогать поверхности (спортивные и детские площадки).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Внимание! Местами по Удмуртии ожидается гроза.

- В 2020 году в Удмуртии необходимо переселить из аварийного жилья более 1100 человек.

- Помните, мы рассказывали про гибель легендарного велосипедиста Андрея Ведерникова - его придавило деревом. Есть новые подробности дела.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске будет сужена проезжая часть дороги
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
С начала 2020 года в Удмуртии задержали более 1700 пьяных водителей
Выпускные в школе в Ижевске 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Отменят ли ОГЭ в Удмуртии из-за коронавируса: ситуацию прокомментировала министр образования республики
В парке имени Горького в Ижевске аттракционы не будут работать до особого распоряжения
Местами по Удмуртии ожидаются грозы
Ижевчанина обвиняют в убийстве женщины и покушение на убийство знакомого
В 2020 году в Удмуртии необходимо переселить из аварийного жилья более 1100 человек
Водитель в Ижевске сбил 14-летнего велосипедиста
12 мая ушла из жизни главный научный сотрудник отдела исследований Удмуртского института истории, языка и литературы
Жителя Ижевска могут осудить за нарушение правил безопасности при рубке деревьев, повлекшей смерть человека
Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус»
Мужчину из Удмуртии, нарушившего режим самоизоляции, осудят за нападение на полицейского
16 новых остановочных павильонов появится в Ижевске
Женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии
13 мая в Удмуртии выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом
33-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
Ижевчанку подозревают в умышленном причинении вреда здоровья собственному мужу
Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге
Покупателей без защитной маски не станут обслуживать в магазинах Удмуртии
С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы
Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая?