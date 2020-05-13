В парке имени Горького в Ижевске аттракционы не будут работать до особого распоряжения
Глава Удмуртии в прямом эфире сообщил, что с 14 мая открываются парки и скверы. По сообщениям «Парков Ижевска» в Летнем саду аттракционы не будут работать до особого распоряжения. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Парки Ижевска».
- Пункты проката остаются закрытыми. Фуд-корт начнет работать на вынос, со всеми мерами предосторожности. Аттракционы в Парке Горького также закрыты до особого распоряжения, - говорится в сообщении.
Также всем ижевчанам следует соблюдать меры предосторожности – дистанцию, дезинфекцию рук, носить маски и перчатки и по возможности не трогать поверхности (спортивные и детские площадки).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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