Житель Удмуртии совершит забег из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк

13 Май 2020 2020-05-13T17:28:15+03:00

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Уроженец Можги Руслан Шакин, который сейчас живет в Америке, решил совершить забег от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Свое необычное путешествие мужчина начал уже 5 мая.

- Посвящаю эту пробежку двум благотворительным организациям: «Кормим Америку», которая оказывает поддержку семьям, пострадавшим от организации Covid-19 и «Америкарес», которые поставили защитное оборудование, лекарства и принадлежности в руки медицинских работников, - написал Руслан в своих соцсетях.

Кстати бежит мужчина по знаменитому шоссе Route* 66. Пока Руслан не говорит, почему выбрал именно эту дорогу, хотя из Лос-Анджелеса в Нью Йорк есть прямая дорога. Отметим, что вода, еда, запасная одежда и палатка у Руслана хранятся в специальной коляске, с которой он бежит всю дистанцию.

Напомним, что ранее уроженец Можги пробежал более 7000 километров, чтобы помочь жителям Африки.

СПРАВКА

Route* 66 - одно из первых шоссе в системе нумерованных автомагистралей США. Шоссе 66 было открыто 11 ноября 1926 года. В массовой культуре получило известность в 50-60-е годы XX века благодаря популярным песням, ставшим хитами, а также телесериалам.

*Роут

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ИСТОЧНИК KP.RU