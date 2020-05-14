Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 14 мая в Удмуртии подтвердилось шесть случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 4 жителей Ижевска, по одному заболевшему в Ярском и Шарканском районах.
Рассказываем, какие населенные пункты лидирует по количеству заболевших. Так, на первом месте по прежнему остается Ижевск (265) на втором месте Алнашский район (27) и на третьем месте Малопургинский районе (17).
Воткинск — 4,
Сарапул — 2,
Можга — 3,
Глазов — 8,
Камбарка — 2,
Алнашский район — 27,
Вавожский район — 1,
Воткинский район — 14,
Глазовский район — 7,
Граховский район — 12,
Дебёсский район — 1,
Завьяловский район — 13,
Игринский район — 3,
Камбарский район — 2,
Каракулинский район — 2,
Кезский район — 1
Кизнерский район — 3,
Киясовский район — 1,
Малопургинский район — 17,
Можгинский район — 1,
Сарапульский район — 1,
Селтинский район — 1,
Увинский район — 7,
Шарканский район — 3,
Юкаменский район — 2,
Якшур-Бодьинский район — 3,
Ярский район — 4.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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