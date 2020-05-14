2020-05-14T16:28:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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По данным на 14 мая в Удмуртии подтвердилось шесть случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 4 жителей Ижевска, по одному заболевшему в Ярском и Шарканском районах.

Рассказываем, какие населенные пункты лидирует по количеству заболевших. Так, на первом месте по прежнему остается Ижевск (265) на втором месте Алнашский район (27) и на третьем месте Малопургинский районе (17).

Воткинск — 4,

Сарапул — 2,

Можга — 3,

Глазов — 8,

Камбарка — 2,

Алнашский район — 27,

Вавожский район — 1,

Воткинский район — 14,

Глазовский район — 7,

Граховский район — 12,

Дебёсский район — 1,

Завьяловский район — 13,

Игринский район — 3,

Камбарский район — 2,

Каракулинский район — 2,

Кезский район — 1

Кизнерский район — 3,

Киясовский район — 1,

Малопургинский район — 17,

Можгинский район — 1,

Сарапульский район — 1,

Селтинский район — 1,

Увинский район — 7,

Шарканский район — 3,

Юкаменский район — 2,

Якшур-Бодьинский район — 3,

Ярский район — 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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