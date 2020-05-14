2020-05-14T18:22:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 14 мая: обсерваторы для вахтовиков и еще 6 зараженных

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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14 мая глава Удмуртии объявил, что в республике еще 6 новых зараженных коронавирусом. При этом 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 средней степени тяжести и 169 в удовлетворительном состоянии (подробнее).

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Что еще произошло:

-Парки и стадионы открылись, а теплоходы готовят к сезону: как изменится жизнь ижевчан с 14 мая?

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал, в каких районах республики убрали посты КПП.

- Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии: «Мы заберем всех вахтовиков, вне зависимости от результатов анализа на коронавирус».

- Министр соцполитики и труда Удмуртии рассказала о порядке получения единоразовых выплат на детей.

- Как сейчас работают детские садики и будут ли их закрывать на лето?

- В Удмуртии начали раздавать бесплатные маски.

А ТАКЖЕ:

В этом году школьникам и их родителям пришлось пройти серьезное испытание: впервые обучение в течение нескольких недель осуществлялось полностью в дистанционном формате. Насколько успешным оказался этот опыт в Ижевске? И как завершится учебный год? Обсуждаем с министром образования и науки Удмуртии Светланой Болотниковой, начальником Управления образования администрации Ижевска Натальей Гвоздковой и директором Ижевского финансово-юридического колледжа, членом Общественной палаты города Ижевска, Михаилом Дмитриевым.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты будут делиться историями и личным опытом работы в горячих точках, а также обсуждать военные конфликты (подробнее).

Ижевск на дистанционном обучении: вопросы и выводы.В этом году школьникам и их родителям пришлось пройти серьезное испытание: впервые обучение в течение нескольких недель осуществлялось полностью в дистанционном формате. Насколько успешным оказался этот опыт в Ижевске? И как завершится учебный год? Обсуждаем с министром образования и науки Удмуртии Светланой Болотниковой, начальником Управления образования администрации Ижевска Натальей Гвоздковой и директором Ижевского финансово-юридического колледжа, членом Общественной палаты города Ижевска, Михаилом Дмитриевым

ИСТОЧНИК KP.RU

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