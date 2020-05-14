Коронавирус в Ижевске, последние новости на 14 мая: обсерваторы для вахтовиков и еще 6 зараженных
14 мая глава Удмуртии объявил, что в республике еще 6 новых зараженных коронавирусом. При этом 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 40 средней степени тяжести и 169 в удовлетворительном состоянии (подробнее).
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Ижевск на дистанционном обучении: вопросы и выводы.В этом году школьникам и их родителям пришлось пройти серьезное испытание: впервые обучение в течение нескольких недель осуществлялось полностью в дистанционном формате. Насколько успешным оказался этот опыт в Ижевске? И как завершится учебный год? Обсуждаем с министром образования и науки Удмуртии Светланой Болотниковой, начальником Управления образования администрации Ижевска Натальей Гвоздковой и директором Ижевского финансово-юридического колледжа, членом Общественной палаты города Ижевска, Михаилом Дмитриевым
ИСТОЧНИК KP.RU
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