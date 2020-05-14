Парки и стадионы открылись, а теплоходы готовят к сезону: как изменится жизнь ижевчан с 14 мая?

Май начался с хороших новостей – в Ижевске сняли ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Уже 14 мая в городе открываются некоторые общественные места. Какие именно и как они будут работать, выяснила «Комсомолка».

ЗООПАРК ЖДЕТ ГОСТЕЙ

14 мая распахнет свои двери любимое место отдыха жителей - зоопарк. Правда, пока пускать сюда только в масках. Кроме того, на территории должны были нанести разметку, чтобы посетители могли выдерживать социальную дистанцию. За соблюдением режима будет следить служба безопасности.

Как нам рассказали в пресс-службе зоопарка, в учреждении пустят звуковую рекламу с просьбой соблюдать меры предосторожности. Все поверхности будут обрабатывать каждый час. Кафе внутри зданий работать пока не будут.

Зоопарк уже готов к приему посетителейФото: Сергей ГРАЧЕВ

ПАРКИ ОТКРОЮТСЯ ДЛЯ ГОРОЖАН

Радостная новость для тех, кто соскучился по прогулкам – для посещения откроются Центральная площадь, парк Кирова, Сети Парк, сквер Оружейника Драгунова, Березовая роща. Аттракционы и пункты проката пока работать не будут, зато везде можно будет купить еду на вынос. Горожан просят во время прогулок не собираться большими компаниями, держать социальную дистанцию и носить маски. В этом вопросе в парках полагаются на ответственность жителей.

— Силами администрации сложно проконтролировать горожан. Это должна быть внутренняя ответственность. У нас нет столько персонала, чтобы обеспечить обход, контроль парков. Но все эти дни на территории общественных пространств работают сотрудники МВД. Они проводят беседы с горожанами, — рассказал «Комсомолке» директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

Порядок в парках уже навели.

— Наша задача — сделать так, чтобы в парках было чисто и комфортно. Мы уже провели дезинфекцию, обработку от клещей и мышей, — добавил Сергей Буторин.

Сухой фонтан на Центральной площади пока включать не планируютФото: Амир Закиров

ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ

Пока неизвестно, когда начнется новый сезон навигации – официального разрешения на работу водного транспорта пока нет. Однако теплоходы уже готовятся – специалисты проверяют радиостанции, делают анализы воды, проводят иную подготовительную работу.

Пассажирам обещают насыщенную программу: в планах снова организовать экскурсионные, гастрономические, танцевальные и другие тематические маршруты. При этом за каждой темой планируют закрепить определенный день недели. Также в планах продавать билеты онлайн.

Теплоходы будут готовы к приему пассажиров уже к выходнымФото: Диля Ахмадишина

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, СОБЛЮДАЯ СОЦИАЛЬУЮ ДИСТАНЦИЮ

С сегодняшнего дня разрешили начать работу стадионам, лыжероллерным трассам, открытым теннисным кортам и иным открытым спортивным сооружениям для занятий физической культурой и спортом. Однако обязательно соблюдение социальной дистанции в 1,5 м

и использование масок и перчаток. Можно проводить индивидуальные тренировки и предоставлять объекты для свободного посещения.

Например, стадион «Динамо» открывается для бега и индивидуальных тренировок на открытом воздухе с соблюдением безопасной дистанции не менее 1,5 м и без использования спортинвентаря. Под запретом пока все игровые и контактные виды спорта. Временно не будут работать раздевалки и душевые.

— На входе в спортивный комплекс и на всей его территории есть антисептики, которыми могут воспользоваться все желающие. Все сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками. Это же требование касается и посетителей — без средств индивидуальной защиты допуск на стадион будет запрещен. В случае индивидуальных занятий бегом, когда нет непосредственного контакта с другими людьми, маску можно будет временно снять. В данный момент завершается подготовка стадиона к новым требованиям Роспотребнадзора. Разработаны новые графики уборки помещений и внесены корректировки в правила посещения стадиона и спорткомплекса в целом. Завершаются работы по нанесению разметки, — рассказали нам в пресс-службе.

На спорткомплексе будет работать только стадионФото: Архив КП

ОТКРОЮТСЯ МУЗЕИ

Частично ограничения сняли и с музеев. Так, с 14 мая их можно посещать - индивидуально или в группах до 4 человек. При этом необходимо будет носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

— Смотрители уже получили четкие инструкции по соблюдению дистанции и безопасному количеству посетителей в залах. Именно они будут следить за порядком и регулировать поток людей. Площади залов, которые откроют для посетителей, позволяют рассредоточить даже большие группы, — рассказали в «Галерее». Здесь будут работать выставки «О тебе радуется» и «Диалог цветов».

Аналогичные меры приняли в Удмуртском музее изобразительных искусств. Здесь работают три выставки: «Под знаменем победы», «Формула стекла» и выставка графики Менсадыка Гарипова.

Посетителей просят быть в масках и перчатках, при этом в музее средства защиты не продаются. Каждого будет встречать сотрудник музея, который поможет сориентироваться. На входе установят антисептик. Одновременно в зале смогут находиться не более 5 человек, которые должны будут соблюдать социальную дистанцию не менее 5 метров. Следить за количеством посетителей будут смотрители и экскурсоводы.

Начнет работу и «Музей Ижевска». Там стартует проект «Еврейское счастье: локальный аспект». Его открытие перенесли из-за коронавируса.

НАПОМНИМ!

5 мая президент России Владимир Путин поручил главам регионов разработать рекомендации по выходу из режима вынужденных ограничений после 11 мая. Правительство Удмуртии уже приступило к подготовке и даже частично реализации подобного плана.

- Мы готовим поэтапно, предварительно, до конца мая, мероприятия, в результате которых будем практически снимать режим самоизоляции и возвращать республику к нормальной жизни, - сообщил тогда Александр Бречалов на онлайн-встрече со студентами-медиками.

Также правительство готовит новые «правила жизни» для граждан и предприятий Удмуртии, которые позволят выйти из режима самоизоляции с минимальным риском нового повышения заболеваемости.

Отмена ограничений будет четко привязана к эпидемической ситуации и согласована с региональным Роспотребнадзором. Таким образом, поэтапное ослабление ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, будет возможно, если темпы прироста заразившихся будут снижаться, а в больницах будут оставаться свободные койки для пациентов. Также важно, чтобы лаборатории республики вовремя успевали проводить все необходимые анализы. Кроме того, всем предприятиям, возобновляющим работу, необходимо строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

КАК ДЕЛА НА РЫНКЕ?

Все больше организаций Удмуртии начинают возвращаться к прежней жизни. С 12 мая в республиканской Госавтоинспекции возобновятся экзамены для желающих получить водительские права всех категорий. Начнут работать и рынки, торгующие продовольствием и товарами сельхоз назначения – с началом сезона земледелия в этом появилась большая необходимость. Также с 12 мая откроются автосалоны, организации, занимающиеся операциями с недвижимостью и юридическими услугами. Кроме того, возобновят работу почти все предприятия обрабатывающей промышленности.

- Сейчас более 60% нашей экономики работает – это один из лучших показателей в стране, - отметил Александр Бречалов.

Данное решение обусловлено высоким уровнем дисциплины в соблюдении противоэпидемических мер, который продемонстрировало производство. Чего, к сожалению, нельзя сказать о предприятиях розничной торговли. Изначально после майских праздников планировалось открыть магазины непродовольственных товаров (стройматериалов, одежды и бытовой техники), но этого не произойдет. Нарушения масочного режима показали, что не готовы и покупатели и сами предприниматели. Однако если за неделю ситуация изменится в положительную сторону, к 18 мая можно будет говорить об открытии магазинов непродовольственных товаров и даже торговых центров.

О ГОССТРУКТУРАХ

Также с 12 мая во всех населенных пунктах Удмуртии заработают и МФЦ, но принимать ни будут только по предварительной записи. Кроме того свою деятельность начнут в полном объеме осуществлять Верховный суд, районные суды и мировые судьи Удмуртии.

Полиция пока продолжает работать в прежнем режиме – рейды продолжатся, об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Возможно, в скором времени к рейдам присоединятся также народные дружинники. Как сообщил Александр Бречалов, ответственность за несоблюдение масочного режима и контроль за гражданами, въезжающими в республику с 11 мая придется ужесточить.

Об изменениях в системе здравоохранений и образования пока не сообщается, напомним, больницы работает, в основном, на прием экстренных пациентов, в школах организованы дистанционные уроки. В детских садах работают дежурные группы, как подчеркнул глава региона, на все заявки родителей учреждения продолжат реагировать как можно более оперативно.

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