По проезду Дерябина в Ижевске ограничат движение до июля
В Ижевске движение по проезду Дерябина будет ограничено до июля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- С 06:00 17 мая до 22:00 19 июля будет ограничено движение транспорта по пр. Дерябина. Ограничение движения связано проведением ремонтных работ, - говорится в сообщении.
На участке будет организована временная схема расстановки дорожных знаков. При съезде с улицы Милиционная будет организовано двустороннее движение. Водителей просят быть внимательными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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