2020-05-15T09:27:34+03:00
Общество

По проезду Дерябина в Ижевске ограничат движение до июля

На участке будет проводиться ремонт
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В Ижевске движение по проезду Дерябина будет ограничено до июля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 06:00 17 мая до 22:00 19 июля будет ограничено движение транспорта по пр. Дерябина. Ограничение движения связано проведением ремонтных работ, - говорится в сообщении.

На участке будет организована временная схема расстановки дорожных знаков. При съезде с улицы Милиционная будет организовано двустороннее движение. Водителей просят быть внимательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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