2020-05-15T10:55:36+03:00
Общество

Ремонт дворов стартовал в Ижевске

Всего в этом году будет благоустроено 28 дворов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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В Ижевске начался ремонт дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

- Первый двор, куда сегодня зашла техника, - Автозаводская, 8, 10,12. Здесь будет восстановлена проезжая часть, сделано уширение дороги, благоустроены тротуары, организована парковка. Всего в этом году по нацпроекту благоустроим 28 дворов. Стоимость работ с учётом софинансирования собственников - 79 млн.рублей, - отметил Олег Николаевич.

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

Ремонт всех дворов планируется завершить до 31 августа, малые архитектурные формы будут установлены до 30 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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