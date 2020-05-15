Ремонт дворов стартовал в Ижевске
В Ижевске начался ремонт дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.
- Первый двор, куда сегодня зашла техника, - Автозаводская, 8, 10,12. Здесь будет восстановлена проезжая часть, сделано уширение дороги, благоустроены тротуары, организована парковка. Всего в этом году по нацпроекту благоустроим 28 дворов. Стоимость работ с учётом софинансирования собственников - 79 млн.рублей, - отметил Олег Николаевич.
Фото: Олег Бекмеметьев
Ремонт всех дворов планируется завершить до 31 августа, малые архитектурные формы будут установлены до 30 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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