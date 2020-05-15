У одной из рожениц в Удмуртии был выявлен коронавирус
В Воткинском районе (Удмуртия) у одной из рожениц был выявлен коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Георгий Щербак на брифинге с журналистами.
- После того, как анализ у женщины в Воткинске показал коронавирусную инфекцию, ее перевели в Завьяловскую районную больницу. Ребенок остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении, - отметил министр.
Сейчас анализы взяли у всех, кто контактировал с женщиной. Роддом в Воткинске находится на карантине, после выписки пациенток в больнице будет проведена дезинфекция. Женщин переведут в Перинатальный центр Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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