У одной из рожениц в Удмуртии был выявлен коронавирус

15 Май 2020 2020-05-15T12:41:38+03:00

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В Воткинском районе (Удмуртия) у одной из рожениц был выявлен коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Георгий Щербак на брифинге с журналистами.

- После того, как анализ у женщины в Воткинске показал коронавирусную инфекцию, ее перевели в Завьяловскую районную больницу. Ребенок остается в Воткинске, здоров и не нуждается в лечении, - отметил министр.

Сейчас анализы взяли у всех, кто контактировал с женщиной. Роддом в Воткинске находится на карантине, после выписки пациенток в больнице будет проведена дезинфекция. Женщин переведут в Перинатальный центр Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU