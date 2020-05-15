17-летнего жителя Удмуртии будут судить за убийство сверстника

15 Май 2020 2020-05-15T14:17:53+03:00

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В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве сверстника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в декабре 2019 года у одного из домов Глазова, между подростками произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил ножом потерпевшего. От полученных повреждений молодой человек скончался, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело передано Глазовскому районному суду, теперь молодому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В связи с несовершеннолетним возрастом обвиняемого наказание может быть назначено на срок не свыше десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU