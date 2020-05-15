«Грустно, что местные власти бездействуют»: жителя Санкт-Петербурга удивили разрушенные плиты Нагорного кладбища в Ижевске

15 Май 2020 2020-05-15T15:47:11+03:00

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Фотография разрушенных плит Нагорного кладбища попали мужчине их Санкт-Петербурга. Мужчину возмутило такое отношение к памятникам, и он решил обратиться в прокуратуру.

- Мне эту фотографию отправили друзья из Ижевска. Я сам живу в Санкт-Петербурге. Мне очень грустно, что местная власть бездействует. Поэтому я отправил запрос в республиканскую прокуратуру. Жалоба принята, - рассказал Юрий журналисту «Комсомолки».

В пресс-службе Администрации города сообщили, что для благоустройства памятника необходим проект. В прошлом году власти города заключили контракт на разработку проектно-сметной документации. В августе работы закончат. Потом будут определять стоимость работ и изыскивать средства на реконструкцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU