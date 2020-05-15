Алина Загитова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021
Уроженки Удмуртии олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021. Об этом сообщает портал sportur.ru.
Основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21:
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин.
Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.
Составы утвердил исполком Федерации фигурного катания на коньках России.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Вот это новости! Фигуристка из Ижевска Алина Загитова возобновляет спортивную карьеру. Девушка вошла в состав российской сборной.
- Ижевская фигуристка Алина Загитова попала на обложку книги.
- Алина Загитова в режиме самоизоляции покажет несколько онлайн-тренировок.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова с сестрой Сабиной.https://likee.com/@213459209/
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»