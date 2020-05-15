2020-05-15T17:01:32+03:00
Спорт

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021

Составы сборных утвердил исполком Федерации фигурного катания
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: sport24.ruФото: sport24.ru
Изменить размер текста:

Уроженки Удмуртии олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Составы утвердил исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это новости! Фигуристка из Ижевска Алина Загитова возобновляет спортивную карьеру. Девушка вошла в состав российской сборной.

- Ижевская фигуристка Алина Загитова попала на обложку книги.

- Алина Загитова в режиме самоизоляции покажет несколько онлайн-тренировок.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова с сестрой Сабиной.https://likee.com/@213459209/

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021
Есть вопрос: появится ли на улице Клубной ТРЦ «Счастье»?
Сотрудники «Белкамнефти» проходят тестирование на коронавирус
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?
Коронавирус выявили у 65 врачей в Удмуртии
«Грустно, что местные власти бездействуют»: жителя Санкт-Петербурга удивили разрушенные плиты Нагорного кладбища в Ижевске
17-летнего жителя Удмуртии будут судить за убийство сверстника
У одной из рожениц в Удмуртии был выявлен коронавирус
Жизнь многодетной семьи из Удмуртии показали по Первому каналу
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Мошенники похитили у ижевчанки почти 500 тысяч рублей
Онлайн: как Ижевск выходит из режима самоизоляции
Ремонт дворов стартовал в Ижевске
По проезду Дерябина в Ижевске ограничат движение до июля
49-летний житель Ижевска погиб в горящей машине
Мужчина с коронавирусом скончался в больнице Удмуртии
На 15 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом
О защите от COVID-19 жителям Удмуртии расскажет приложение
50 ветеранов боевых действий и инвалидов в Удмуртии получат жилье
Семь человек пострадали, один погиб: недалеко от гипермаркета «Лента» в Ижевске произошло ДТП
Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
Еще несколько участков гарантийных дорог проверили в Ижевске 14 мая
Мужчина из Удмуртии убил отца, который не дал ему деньги на алкоголь
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
14 мая вечером на участке улицы Горького в Ижевске ограничат движение
Ижевчанина осудят за распространение детской порнографии