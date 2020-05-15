Алина Загитова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021

15 Май 2020 2020-05-15T17:01:32+03:00

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Уроженки Удмуртии олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/21:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Составы утвердил исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

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ИСТОЧНИК KP.RU