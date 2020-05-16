2020-05-16T09:22:32+03:00
Коронавирус Covid-19

На 16 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом

8 человек находятся в тяжелом состоянии
Лана Аристова
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Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 436 лабораторно подтверждённых случаевВсего в Удмуртской Республике зарегистрировано 436 лабораторно подтверждённых случаевФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на 16 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 4 жителей Малопургинского района, 3 жителей Можги, 2 жителей Ижевска, по одному жителю из Воткинска, Глазова, Сарапула, Кезского и Балезинского районов. В числе заболевших: 1 ребенок до 14 лет, 3 жителей старше 65 лет, - написал глава региона.

Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 436 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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