Коронавирус выявили у 65 врачей в Удмуртии
В Удмуртии коронавирус был выявлен у 65 врачей. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Георгий Щербак.
По словам министра, в числе заболевших есть как врачи, так и средний, младший персонал. У всех сотрудников заболевание протекало в легкой степени тяжести или бессимптомно. На данный момент большинство медперсонала выздоровели, все остальные чувствуют себя хорошо.
Напомним, на 15 мая в Удмуртии зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом, при этом еще один человек скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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