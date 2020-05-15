Коронавирус выявили у 65 врачей в Удмуртии

15 Май 2020 2020-05-15T15:03:57+03:00

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В Удмуртии коронавирус был выявлен у 65 врачей. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Георгий Щербак.

По словам министра, в числе заболевших есть как врачи, так и средний, младший персонал. У всех сотрудников заболевание протекало в легкой степени тяжести или бессимптомно. На данный момент большинство медперсонала выздоровели, все остальные чувствуют себя хорошо.

Напомним, на 15 мая в Удмуртии зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом, при этом еще один человек скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU